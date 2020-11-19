俄罗斯确诊破200万 单日染疫及病殁双创新高

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（法新社莫斯科19日综合外电报导）俄罗斯确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）总数今天突破200万大关，单日新增确诊及染疫死亡数也都创下新高。

俄罗斯拥有庞大检测方案，人口约1亿4500万人，累计确诊总数排名世界第5，仅次于美国、印度、巴西和法国。

尽管最近确诊激增，但俄国当局拒绝像年初般实施全国性封锁限制措施。

俄罗斯疫情应变中心今天通报新增确诊2万3610例，又有463例染疫死亡。

俄罗斯疫情应变中心表示，莫斯科是境内受影响最严重地区，新增确诊6438例。莫斯科的限制措施包括对中学学生实施远距教学，以及夜间关闭酒吧、餐厅和夜店。

捷克卫生部今天公布数据显示，境内在18日新增5515起确诊病例。欧洲正爆发第二波疫情大流行，捷克是重灾区国家之一。

新增5515起确诊是13日以来新高纪录，但仅为10月底和11月初高峰期的1/3。

卫生部还通报新增66人病殁，其中包括修正前几天的数据，染疫死亡总数来到6740人。

人口1070万的捷克，通报确诊总数达47万5284例。

波兰卫生部今天推文，又有637人染疫死亡，创下新高纪录。另外，新增2万3975起确诊病例。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP