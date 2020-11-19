勇士宣布 射手汤普森阿基里斯腱撕裂下季报销

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（法新社旧金山19日电） 美国职篮NBA金州勇士队今天证实，阵中明星得分后卫汤普森（Klay Thompson）昨天在南加州训练时右脚阿基里斯腱撕裂，下一季将整季报销。

勇士声明指出，汤普森右脚阿基里斯腱撕裂，今天在洛杉矶的核磁共振检查（MRI）已证实此事，他预计将错过2020-21球季。

外线犀利的汤普森去年总冠军赛出战多伦多暴龙队时遭逢左膝前十字韧带断裂，导致2019-20球季完全无法上场。原本他准备于下个赛季和「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）联手出击，再次展现他凶猛的火力，如今梦碎。

汤普森复出时间必须再延，不过权威体育媒体ESPN报导，初期迹象显示，他仍可以完全复原。

汤普森现年30岁，2011年选秀会首轮第11顺位被勇士挑中，生涯8季平均攻下19.5分，其中5季入选明星赛，并为勇士3度夺得NBA总冠军，他在上季开打前与勇士签下一纸5年1亿8990万美元的合约。他以三分线炮火犀利闻名，生涯平均命中率达41.9%。

勇士曾连续5年打进总冠军赛，但上季由于柯瑞及汤普森都因伤缺阵，15胜50负的战绩在全联盟垫底。

NBA新球季将于12月22日登场。

© 2020 AFP