反对防疫封城 柏林数千人示威酿冲突

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（法新社柏林18日电） 德国警方今天动用水炮和胡椒喷雾，驱离数以千计没戴口罩在柏林市中心示威，抗议政府防疫措施的民众。

德国政府因担心爆发暴力冲突，禁止在国会外集会之后，约5000人聚集柏林布兰登堡大门（Brandenburg Gate）示威，共365人被捕，10名员警受伤。

民众无视必须配戴口罩的一再提醒后，员警耗费数小时试图驱离示威者。群众朝警方丢掷水瓶、石块和烟火，并以胡椒喷雾袭击警方，员警只得「动用警力和胡椒喷雾，并逮捕其中数名攻击者」。

今天的示威类似欧洲各地为反对防疫限制而举行的抗议行动，尽管政府表示为防疫情扩散有必要实施限制，反对者仍认为这些举措违反公民权。

柏林这场活动的主办单位指控政府，试图透过封城措施实施「独裁」。德国政府本月加强疫情管控措施。

示威者高举画有总理梅克尔等德国政治领袖身穿囚服的海报，还写上大大的「有罪」字样。

50多岁的艾克尔（Achim Ecker）从邻近布兰登堡邦（Brandenburg）前来柏林示威，他说，政府夸大疫情危险。

「我们不需要紧急措施，我相信自己的免疫系统。」

© 2020 AFP