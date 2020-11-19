巴基斯坦控扶植恐怖组织 印度阿富汗反驳

广告 继续浏览后续

（法新社喀布尔18日电） 巴基斯坦提出证据指控宿敌印度，企图破坏攸关巴国经济转骨的中巴经济走廊（CPEC），并透过阿富汗扶持巴国境内的恐怖主义，甚至扶植伊斯兰国（IS）。印、阿则予以否认。

巴基斯坦外长古瑞希（Shah Mehmood Qureshi）与国际公关服务处（ISPR）处长伊夫提哈尔（Babar Iftikhar）少将日前举行联合记者会，声称有「无可反驳」的证据档案详述印度介入巴国恐攻至深。

卷宗里有多个影像与录音片段，指控印方人员与恐布分子间的彼此联系，以及印度情报官员对巴国境内恐怖分子下指示。

古瑞希指出，巴国搜集到的档案清楚显示印度与这些恐布分子关系匪浅，「印度知道中巴经济走廊若成功，将使巴国经济转骨，因此正积极加以破坏」。古瑞希说新德里当局在情报单位里设置专责小组，任务就是破坏中巴经济走廊，小组直接听命印度总理。

巴国总理伊姆兰汗推文表示，希望国际社会出面制止印度扶植恐怖组织的行为，并要印度为巴基斯坦国内数以千计死于恐攻的无辜百姓负责。

对于巴西斯坦的指控，印度和阿富汗当局都已出面否认。阿富汗发表声明指出，他们才是全球恐攻最主要的牺牲者，坚决履行对抗一切形式恐攻的政策，不可能包庇护短。

新德里政府称巴国的指控是「无益的反印文宣活动」。印度外交部发布声明说：「所谓的『证据』毫无可信度可言，全属杜撰、虚构与脑补而出。」

© 2020 AFP