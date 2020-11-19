新冠肺炎全球确诊逾5600万 超过135万人病故

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（法新社巴黎19日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间19日11时（台湾19日晚间7时），全球至少135万275人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少5623万4440例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3602万9400人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球18日通报新增1万1013人病殁、58万2654起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1751死）、巴西（756死）与义大利（753死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计25万548人病故、1152万9818例确诊，至少435万789人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万7455人丧生、594万5849例确诊）、印度（13万1578人丧生、895万8483例确诊）、墨西哥（9万9528人丧生、101万5071例确诊）及英国（5万3274人丧生、143万341例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有130人染疫丧命；接下来依序为秘鲁（107人）、西班牙（90人）、阿根廷（80人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计42万8767死、1222万7735例确诊；欧洲累计35万4124死、1544万652例确诊；美国和加拿大共计26万1701死、1183万8887例确诊。

亚洲共计18万4739死、1165万2379例确诊；中东地区共计7万1635死、302万8240例确诊；非洲共计4万8368死、201万6461例确诊；大洋洲共计941死、3万88例确诊。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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