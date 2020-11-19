欧洲央行总裁对欧盟喊话 吁立即通过振兴方案

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（法新社法兰克福19日电） 欧洲中央银行（ECB）总裁拉加德今天呼吁，欧洲联盟（EU）应「刻不容缓」启动已规划的疫情复苏基金。但欧盟成员国波兰和匈牙利先前拒绝通过这份纾困计画。

欧盟国家领袖将于今晚6时（台北时间20日凌晨1时）召开视讯峰会，预料将环绕预算纷争。若纷争无法化解，各国为缓和武汉肺炎（Covid-19，2019冠状病毒疾病）疫情经济冲击而亟需的振兴方案，恐怕将迟迟无法实施。

华沙和布达佩斯本周稍早拒绝签署规模7500亿欧元（约新台币25兆3000亿元）的「下一代欧盟」（Next Generation EU）振兴方案及欧盟长期预算书，理由是他们不赞成将提供资金与否和法治标准捆绑，认为这是民主自由倒退。

拉加德（Christine Lagarde）今天对欧洲议会经济与货币事务委员会表示，「下一代欧盟」振兴方案「应刻不容缓开始实施」。她并指出，方案提供的额外资源，「可让扩张性财政政策更容易推出，尤其是在那些财政空间已有限的欧元国」。

欧洲央行为协助欧元区国家度过疫情冲击，已采取前所未有行动维持信贷流动，包括提供银行业超低成本贷款，以及进行规模1兆3500亿欧元的紧急购债计画。

拉加德并一再呼吁欧洲国家祭出财政措施分担纾困责任，也强烈鼓励欧盟推出援助方案。

© 2020 AFP