法国新增病例趋缓 封锁措施耶诞节前仍难取消

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（法新社巴黎18日电） 法国政府发言人今天表示，虽然若干防疫限制措施可能会在耶诞节前松绑，法国国内近期不太可能取消2019冠状病毒疾病（COVID-19）部分封锁措施。

发言人艾塔尔（Gabriel Attal）表示，总统马克宏（Emmanuel Macron）和高阶部长讨论疫情危机，包括「若情况允许」，是否要从12月起放宽部分限制措施。

但艾塔尔坚称：「我们根本未到终结封锁措施的地步，甚至还差得远。」

法国10月30日实施第2波全国封锁行动以来，每日新增病例数日渐下滑，引发企业团体呼吁及早让商家在拉开假期购物旺季序幕的11月27日「黑色购物节」这天恢复营业。

这些企业商家担心若届时未能恢复营业，恐会输给预料将锁定坐困家中消费者的亚马逊（Amazon）等网路购物巨擘。

但财政部长勒麦尔（Bruno Le Maire）今天呼吁包括电商在内的零售业者延后黑色购物节行销闪电战。

卫生当局昨天通报过去24小时有427人病故，总计4759人于加护病房接受救治。

法国自疫情爆发迄今病故人数总计4万6698人。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP