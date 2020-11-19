澳洲调查证实 自家特战部队滥杀阿富汗平民

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（法新社坎培拉19日电） 澳洲国防军（ADF）司令康贝尔今天坦承，有可靠证据显示澳洲的空勤特种部队（SAS）成员非法杀害至少39名阿富汗平民和俘虏，并建议由调查战争罪的检察官来查办。

康贝尔（Angus Campbell）说：「有些巡逻队寻私枉法、违反规定、捏造故事、撒谎并杀害俘虏。」

澳洲针对驻阿富汗部队在当地的行为展开长年调查，并于今天公布调查结果。

康贝尔「诚心且毫无保留地」向阿富汗人民道歉，还说在23起事件中被控犯下罪行的25名空勤特种部队成员，为他们的单位和澳洲蒙上「污点」。康贝尔在描述这些犯行时，用了可耻（shameful）、令人发指（appalling）、恶毒（toxic）等重话。

澳洲国防军这份报告调查历时4年，调查57起事件，听取300多名目击者证词。

调查报告指出，除了这些犯行外，更骇人的是澳洲国防军的内部文化，尤其特种部队里弥漫一股扭曲的竞争氛围。康贝尔描述到有些菜鸟士兵据称被迫要朝手无寸铁的平民开枪，以达成军旅生涯的「首杀」（first kill）纪录。

康贝尔指出，这些杀害事件「没有一桩是在激战的情况下所为」，也没有一桩是在肇事者意识不清或误击所造成，甚至在屠杀后还在无线电里谎称是击毙敌人。他要求撤销授予2007年至2013年间驻扎阿富汗的特种作战部队的杰出服务勋章。

美国2001年发生911恐怖攻击后，超过2万6000名澳洲官兵在阿富汗与美国及盟邦部队并肩作战，对抗塔利班（Taliban）、盖达（Al-Qaeda）和其他伊斯兰组织；目前只维持约400人在阿富汗配合美军与盟邦行动。

澳洲主要作战部队2013年撤离阿富汗后，自此有关精锐特种部队在阿富汗的骇人行为便时有所闻，包括枪杀俘虏以节省直升机空间，以及在突袭民宅时击毙6岁幼童。

澳洲政府在调查报告发布前还先打预防针，总理莫里森（Scott Morrison）上周提醒人民，报告内容将涵盖「真实且残酷的真相」他昨天也致电阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani），预告澳洲政府「非常认真」看待「一些令人不安的指控」。

不过阿富汗方面的理解却略有出入，甘尼的办公室在一连串推文中称莫里森对「那些不当行为表达最深切的遗憾」。

莫里森上周宣布任命特别检察官调查相关情事，抢在国际刑事法院（ICC）出手前，采取先发制人的行动，当局也成立一个独立小组，以改善武装部队内部文化与领导阶层。

西方国家的部队在阿富汗滥杀平民已不是新鲜事，国际刑事法院今年初已就美军在阿富汗恐涉战争罪展开调查；国际刑事法院2016年一份报告还指出，有合理事由相信，美军在中情局的海外秘密集中营对战俘施以酷刑。

英国也正就调查自家特战部队有无涉及滥杀的工作是否妥当，展开了解。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

© 2020 AFP