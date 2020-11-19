疫情惨却得回公司上班 版主吁Facebook保障工作安全

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（法新社旧金山18日电） 社群媒体巨擘脸书（Facebook）要求员工在疫情方炽期间重回办公室上班，200多名内容版主今天要求脸书，在医疗与安全方面提供更好保障。

居住多个国家的这些脸书约聘员工连署请愿书写道，脸书应确保更好的环境，或允许员工继续在家工作。

透过英国法律公司Foxglove发布的公开信写道：「允许内容版主居家工作数月之后，在面对维持脸书无仇恨内容和无不实讯息的强大压力下，你们强迫我们重回办公室。」

公开信呼吁脸书尽可能保留远端工作以「维系版主与其家人安全」，并对进入办公室工作的员工提供「危险津贴」。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情来袭后，脸书让大部分内容版主在家工作，但脸书发现远端工作能做的有限，转而使用人工智慧（AI）自动系统，却又发现其他问题。

内容版主负责过滤暴力和仇恨影像等违反平台规范的内容。

这封公开信表示，当前环境凸显由真人担任版主的必要性： 「AI不适任这个工作，重要演说被扫入脸书过滤器的深渊中，自残等有危险的内容却留了下来。」

「这教训显而易见，脸书演算法距离可自动审核内容的成熟程度仍有数年之遥。他们或许永远都做不到那种水准。」

请愿书写道，脸书应考虑让版主成为全职员工。在大部分状况下，脸书全职员工可远距工作到2021年中。

公开信指出：「脸书外包我们的工作，暗示我们从某种方面来说这3万5000名版主并不重要。」

「但我们对脸书存活却是如此不可或缺，以致我们得冒着生命危险前去上班。」

法新社请脸书发表看法，目前未获回应。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP