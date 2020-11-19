示威抗议升温 泰国总理下令警方镇压

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（法新社曼谷19日电） 泰国总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天下令安全机构镇压抗议人士。警方数天前才在曼谷的示威现场，以强力水柱和催泪瓦斯驱离抗议群众。

泰国自7月以来全国掀起学运浪潮，要求修宪，并且前所未有地呼吁改革不可撼动的王室，以及要求总理帕拉育下台。

示威人士17日游行至国会前，与挺王室的保皇派群众（黄衫军）爆发学运以来最严重冲突，至少6人遭枪击。

昨天约2万人聚集在曼谷主要购物区，游行前往附近的皇家警察总部（Thai Royal Police Headquarters），对警察总部大门的标志泼漆并在警察总部前大马路涂鸦。

2014年发动政变上台的帕拉育今天发布声明，警告示威者将会受到法律全面制裁。

帕拉育说：「情势目前还没往任何好的方向解决，可能演变成更多冲突、导致更多暴力。」

他又说：「如果这样下去…可能破坏国家和最受尊崇的制度。」他指的是君主政体。

帕拉育表示，政府和安全机构必须「加强作为」和彻底执法。

这可能意味更多人将会被当局依严厉的冒犯君主罪起诉，任何对王室的批评都可能构成犯罪，包括在社群媒体张贴或分享内容在内。

© 2020 AFP