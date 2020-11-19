若耶诞节后停发补助金 影响美国近1200万失业者

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿18日电） 智库世纪基金会今天公布的研究显示，除非国会采取行动，否则美国因为2019冠状病毒疾病疫情遭到裁员的大批失业者中，将近1200万人申领的政府补助将于12月底停发。

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）破坏经济之际，美国国会议员3月通过总金额2.2兆美元的「新型冠状病毒援助、救济和经济安全法」（CARES Act），为失业者扩大安全网，将失业补贴扩大到以前不符合条件的群体，并延长了失业救济的持续时间。

但上述补助将于12月26日到期，总部位于纽约的世纪基金会（The Century Foundation）的研究估计，当补助到期后，将近1200万名劳工将从两个主要的扩大失业福利计画取得救济金。

世纪基金会表示：「今年秋季就已经有数以百万计的劳工失去国家失业救济金，停止补助恐让经济陷入困境。」

华府国会议员已就是否通过疫情纾困法案后续措施谈判好几个月，但民主党和共和党议员一直未能就纾困规模和对象达成共识，在明年元月新国会开议前，也没有什么理由相信两党谈判会取得进展。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）的统计，美国是全球疫情最严重的国家，境内已有超过25万人病故。

公司行号为了防疫被迫停止营运，导致4月失业率飙升至14.7%，每周首次申请失业救济金人数达数百万。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

© 2020 AFP