蓬佩奥将走访戈兰高地 美国务卿首例

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（法新社耶路萨冷19日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天将访问以色列占领的戈兰高地（Golan Heights），成为首位造访此地的美国国务卿。

美国总统川普坚定支持以色列的立场，是他执政4年的一大特点。蓬佩奥也表示，亲巴勒斯坦的「抵制、撤资、制裁」（Boycott, Divestment and Sanctions, BDS）运动就像「毒瘤」一样，华府认为这是反犹太运动。

与亲密盟友以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）会面后，蓬佩奥宣布「今天我将有机会访问戈兰高地」。在1967年六日战争中，以色列从叙利亚手中夺下战略要地戈兰高地。

川普政府去年做出引发争议决定，承认以色列拥有戈兰高地主权。蓬佩奥今天称此举「具有历史性重要意义，那只不过是承认现实」。

蓬佩奥也宣布强力支持以色列的新政策，表明从现在起，华府将把BDS运动定调为「反犹太主义」。针对以色列不当对待巴勒斯坦人，BDS运动寻求孤立以色列。

蓬佩奥在与尼坦雅胡的联合记者会上说：「我们将立即采取行动，确认哪些组织参与可恶的BDS运动，并撤销美国政府对这类组织的支持。」

© 2020 AFP