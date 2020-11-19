衣索比亚军方指控谭德塞支持异议地区

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（法新社阿迪斯阿贝巴19日电） 衣索比亚军方参谋总长朱拉今天指控，世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）透过游说支持该国异议地区泰格瑞省，并且帮助当地取得武器。

衣索比亚政府对泰格瑞省（Tigray）的争议军事行动已进入第3周，导致数百人死亡、数千人越境流亡邻国苏丹。谭德塞是最受瞩目的旅居海外泰格瑞裔人士。

朱拉（Berhanu Jula）在记者会上指出：「他（谭德塞）在邻国工作，谴责这场战争。他为他们工作以取得武器。」

他表示，谭德塞「不遗余力」帮助泰格瑞省执政党泰格瑞人民解放阵线（Tigray People's Liberation Front，TPLF）。

衣索比亚总理阿迈德（Abiy Ahmed）指称，正对该地区采取军事攻击，锁定泰格瑞人民解放阵线。阿迈德指控，泰格瑞人民解放阵线试图颠覆他的政府。

阿迈德是去年诺贝尔和平奖得主，于2018年出任总理。在此之前，泰格瑞人民解放阵线已掌权30年。谭德塞曾任前政府卫生部长。

朱拉提及：「这个男人（谭德塞）本身就是那个集团（泰格瑞人民解放阵线）的一分子。能从他身上期望什么？我们不期待他会与衣索比亚人民站同一边并谴责他们。」

阿迈德指出，这次军事行动对恢复国家的法律与秩序至关重要。

© 2020 AFP