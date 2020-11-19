被赞真男人心花放 巴西总统乐甩川普搭蒲亭

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（法新社里约热内卢18日电） 俄罗斯总统蒲亭昨天在演说中盛赞巴西总统波索纳洛很有「男子气概」，听得波索纳洛心花怒放；网友看在眼里满是取笑，戏称两人情愫暗生，一段「基情」正悄悄萌芽。

蒲亭（Vladimir Putin）昨天在金砖五国（BRICS）网路高峰会上盛赞极右派的波索纳洛（Jair Bolsonaro）抗疫有方，堪称「英勇」的榜样。

根据波索纳洛自己在脸书张贴的蒲亭讲稿，蒲亭演说时提及波索纳洛7月间染疫说：「你自己也染上这种病，且以无比的英勇顶住了苦难。」

蒲亭说：「那时一定不好过，但你就像真正的男子汉一样面对，展现了男子气概最棒的特质，例如强壮、意志等等。」

除了放上蒲亭的影片和讲稿，波索纳洛还洋洋得意地对总统府外的支持者提及那场演说：「有人看到俄罗斯总统昨天的演说吗？有人知道吗？」

这段小插曲让网路上取笑两人的梗图暴增，其中一张是裸露上身的波索纳洛和同样袒胸露背的蒲亭共乘一匹马，波索纳洛坐在蒲亭后方。

还有人取笑，波索纳洛和他政治上的偶像美国总统川普「分手」后，明显是在和新男友调情。

尽管蒲亭盛赞波索纳洛抗疫有方，专家却严厉批评波索纳洛对疫情的因应。在巴西16万6000多人染疫身亡、病故人数仅次美国高居全球第2之后，波索纳洛对疫情仍一贯地轻描淡写。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP