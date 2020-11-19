防疫封锁利空打击疫苗利多 亚股收盘走势分歧

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（法新社香港19日电） 新冠肺炎疫苗研发频传捷报，带动市场乐观气氛，但不敌全球染疫人数跃增，迫使各地恢复封锁、恐致世界经济再受冲击的残酷现实，全球股市涨势减弱，亚洲股市今天收盘走势分歧。

全球股市本月涨势亮丽，归功于拜登（Joe Biden）在美国总统大选胜出，以及2支疫苗在后期试验阶段显示防护力达90%以上，引发外界更加期待全球经济活动不久后能开始某种程度恢复正常。

然而，纽约市长白思豪（Bill de Blasio）昨天表示，鉴于当地Covid-19（2019冠状病毒疾病，新冠肺炎）感染人数持续攀升，他将关闭校园。消息引发美国股市三大指数午盘由红翻黑。

Axi策略师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「投资人主要焦点，再度放在疫情加速升温，及担心可能再度实施封锁措施。…疫苗虽带来隧道尽头光芒，但这条隧道却变得更深长。」

观察家指出，股市卖压除了来自获利了结，也因为疫苗消息带来的利多早已反映在股价上。

香港股市今天收盘下跌0.7%，东京、台北、新加坡和威灵顿股市全部收低0.4%，马尼拉和吉隆坡股市也皆收黑。

但上海股市收盘上涨0.5%，雪梨股市收高0.3%，首尔、曼谷和雅加达股市也全数收红。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP