飓风约塔袭中美洲共酿38死 数千居民无家可归

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（法新社圣萨尔瓦多19日电） 大西洋今年最大风暴飓风约塔（Iota）侵袭中美洲，引发土石流，摧毁建筑物，导致数以千计民众无家可归，罹难人数今天攀升至38人。

中美洲多个地区两周前才遭飓风伊塔（Eta）侵袭，如今又遭约塔肆虐。约塔16日晚间穿过中美洲海岸，带来时速260公里强风。预报员警告，将出现更多「致命」情况。

约塔在强度增至最大时登陆尼加拉瓜，当地证实有18人死亡，包括7名孩童。

尼加拉瓜海岸城市比威城（Bilwi）居民包维达（Diana Moore Poveda）表示：「我的房子遭飓风摧毁，只剩下沙子和水。」

两周前，比威城才遭另一本季最大飓风伊塔蹂躏，当地逾4万居民直接暴露在这个飓风的行经路线上。

根据尼加拉瓜天灾防治署（Sinapred），国内数以千计民众无家可归，电力及供水服务遭破坏，强风吹倒树木，掀飞房屋屋顶。

邻国宏都拉斯境内则有14名民众遇害，其中一户住家遭遇土石流，房屋被冲走，一家5口丧命。

哥伦比亚近海岛屿有2人丧生；瓜地马拉也有2死；巴拿马原住民社区有1名妇女罹难；萨尔瓦多则有1名机车骑士遭强风吹倒路树击中身亡。

© 2020 AFP