川普大打法律战又致电选务官员 拜登控不负责任

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统当选人拜登今天指控现任总统川普厚颜地损害民主。川普阵营拒绝承认败选，坚决透过舞弊指控及私下联系选务官员，力求翻盘。

拜登在家乡德拉瓦州告诉媒体，川普赞同「向世界其他国家传递关于民主运作方式非常不利的讯息」。

拜登被问到川普致电密西根州选务官员一事时说，这是川普「作为美国历史上最不负责任的总统之一，又会被历史记上一笔的事件」。拜登在密西根州比川普多得约15万5000票。

拜登还说：「很难捉摸这个人怎么想的，我相信他自知没有赢，也不会赢，而我们将在1月20日宣誓就职。」

多家媒体报导，尽管拜登的普选票比川普多约600万张，选举人票数也以306张领先川普232张，超过270张当选门槛，川普仍拒绝承认败选。

川普指控大选有广泛舞弊情事后，似乎将策略转向要求各州否决选民意愿，不要认证拜登胜选。

根据报导，川普致电密西根州最大郡韦恩郡（Wayne County）点票委员会的共和党籍主席巴默（Monica Palmer）。韦恩郡点票委员会17日晚间同意认证拜登胜出的结果，但据传巴默有意反悔。

「底特律自由报」（Detroit Free Press）报导，巴默今天表示，她当晚在会议结束后接到川普来电，「他打来是想确定我人安全，因为得知有威胁和肉搜情事」。她是指个人资料在社群媒体上曝光后，她和家人都遭受多起威胁，她已通报警察和联邦调查局（FBI）。

有报导说，川普邀请密西根州共和党籍议员到白宫；与此同时，他的阵营已撤销要求法院阻挡密西根州最后认证结果的联邦诉讼。

© 2020 AFP