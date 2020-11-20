巴西冠状病毒疫情延烧 原民区病例3个月增3倍

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（法新社圣保罗19日电） 根据今天公布的一份报告，巴西亚诺马米族（Yanomami）原住民保留地的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情「完全失控」，3个月内病例几乎增加3倍。

如同亚马逊雨林（Amazon）所有原住民族群，过去鲜少暴露在外界疾病环境下的亚诺马米族，曾有被麻疹、疟疾等传染病摧残的悲惨经历。

由一群原民权利倡议团体所做的报告发现，亚诺马米族保留区的2019冠状病毒疾病病例8月为335例，10月增至1202例，并有23起确定或疑似染疫病故案例。

报告并指出：「原住民村落不可能实施社交距离规范，所以可能已有约1万名亚诺马米和耶库瓦那（Ye'kuana）族人接触过新型冠状病毒，占了（两族共享保留区）总人口的1/3以上。」

「局势完全失控。」

研究人员提供的数据比巴西卫生部的官方数据要高。官方通报此区累计共1050起病例、9人病故。

亚诺马米族保留区是巴西最大保留区，人口约2万7000人，区内4月首度记录到2019冠状病毒疾病病例和死亡案例。

原民权利倡议团体责怪非法金矿工把疾病带入保留区，并批评极右派总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）没能处理这项问题。

根据巴西原住民协会（Brazilian Indigenous Peoples' Association，APIB），整体而言，巴西已有3万9647名原住民感染新型冠状病毒，877人病故。

巴西全国染疫死亡人数在全球仅次于美国，已有超过16万7000人丧命。

© 2020 AFP