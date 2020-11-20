年度曼布克奖 花落苏格兰作家道格拉斯．史都华

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（法新社伦敦19日电） 苏格兰作家道格拉斯．史都华（Douglas Stuart）今天以家乡格拉斯哥为背景的小说处女作「夏吉．贝恩」（Shuggie Bain，暂译），获颁2020年度曼布克奖（Booker Prize）。

44岁的史都华在得奖感言中表示，「我一直想成为作家，如今梦想实现。这改变了我一生。」这部小说描述1980年代一个工人阶级家庭的故事，灵感源于他自身的童年经验。

法新社报导，现居纽约的史都华与其他决选入围者一样，由于英国实施防疫封锁措施，是透过影片连结收看这场维持社交距离的颁奖典礼。

史都华的作品反映出他在酗酒母亲身边成长的亲身经历，他的母亲嗜酒如命，最后不幸死于酒精成瘾。

他形容这本书是一个「爱的故事」，探究孩子们对有缺陷的父母怀有的那种「无条件、往往备受考验的爱」。

史都华在充满情感的演说中表示：「我的母亲会欣喜若狂，她绝对会乐坏了，我想她会感到很骄傲。」

他表示，他背负着「满满的爱与痛苦」，撰写这本小说「对我来说无比疗愈」。

他也向家乡格拉斯哥（Glasgow）致敬，并表示「我认为在格拉斯哥成长，是我一生中最棒的灵感之一」。

今年决选名单的6位入围者中，有4名小说家是初试啼声。曼布克奖堪称全球最崇高的文学奖之一，得奖者可获5万英镑（约新台币195万元）奖金，同时赢得国际知名度。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP