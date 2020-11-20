披萨店疫调出包 澳洲南澳州提前解除封锁

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（法新社澳洲阿得雷德20日电） 澳洲南澳州今天宣布，由于一名感染COVID-19的披萨店厨师对染疫途径说谎，误导疫调人员，因此原定为期6天的「断路器」防疫封锁措施将提前解除。

南澳州（South Australia）近200万居民原本受到严格封锁措施限制，不过州长马歇尔（Steven Marshall）今天指示，封锁将于明晚解除，比原本计画至少提前2天。

马歇尔表示，一名染疫男子声称自己只是一家热门披萨店的客人，误导当局以为COVID-19（2019冠状病毒疾病）病毒传染力够强大，足以透过外带餐盒传播。但实际上这名男子是披萨店员工。

马歇尔说：「一名与伍德市披萨店（Woodville Pizza Bar）有关联的密切接触者之一故意误导我们的疫调小组。他们的说法兜不拢，我们追问后，现在知道他们说谎。」

尴尬的南澳州当局仍强调，代价高的封锁措施当时有其必要性，并鼓励披萨店客人应现身接受病毒检测。

南澳州当局18日下令，学校、商店、酒吧、工厂、甚至外带餐厅都得关闭，并命令全州居民待在家中避免外出。

然而随后进行的数以万计病毒检测，都未显示有新的群聚感染，原本已知的群聚感染也仅限25例，引发外界指责南澳州当局反应过度。（实习编译：李凯欣/核稿：张正芊）

© 2020 AFP