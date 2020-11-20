拜登：疫情虽再起 不会下令全国封锁

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统当选人拜登今天表示，虽然2019冠状病毒疾病（COVID-19）确诊例病再度攀升，但他不会为抗疫而下令全国封锁。

全美染疫病例激增，有些州与城市已实施管制措施，包括居家隔离、关闭室内餐厅，以及限制聚会等。

即将于明年1月20日就任的拜登（Joe Biden）告诉媒体：「我认为目前没有达到全国封锁的情况，那会适得其反。」

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，美国累计超过116万人确诊染疫，有25万1000多人病殁，是目前为止死亡人数最多的国家。

疫情再度浮现，已达到当局警戒的程度，美国疾病管制暨预防中心（CDC）敦促民众别在下周感恩节假期旅行。

负责每天疫情因应管理的CDC官员沃克（Henry Walke）告诉媒体：「这不是项要求，而是强烈建议。」

感恩节是美国最繁忙的旅行假期，由于日期落在周四，许多美国民众都会周五请假，因此有一个周末长假，可和居住其他州的家人团聚。

对于疫情病例再度浮现，美国总统川普己经噤声不再公开回应；在他拒绝败选、声称投票舞弊之时，大部分时候也消失在众人眼前。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP