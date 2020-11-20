数位媒体整并风 BuzzFeed收购哈芬登邮报

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（法新社华盛顿19日电） 美国网路新闻媒体公司BuzzFeed今天表示，正在洽谈收购网路传媒「哈芬登邮报」（HuffPost），以整并两大科技媒体先驱，盼在媒体业陷入瓶颈当前另辟新动力。

根据BuzzFeed一项声明，这笔交易可望让BuzzFeed能获得威瑞森媒体（Verizon Media）旗下的哈芬登邮报，并使用威瑞森旗下其他机构，包括雅虎（Yahoo）等的内容。

两家公司同意建立内容与广告战略伙伴合作关系，威瑞森也将取得部分BuzzFeed的股权。

BuzzFeed执行长兼哈芬登邮报联合创办人裴瑞迪（Jonah Peretti）说：「能跟威瑞森媒体达成伙伴关系、结盟后共享彼此内容所带来的互惠利益、合作双方广告产品与未来业务，且能汲取威瑞森媒体集团的力量与创造力，这些令人振奋。」

「我对早年能把成长中的哈芬登邮报一手带大成主流新闻媒体仍记忆犹新，BuzzFeed的收购之举，则是因我们相信哈芬登邮报的前景与它持续改变未来几年媒体领域的潜力。」

BuzzFeed与哈芬登邮报的整合进度目前看来顺遂，也让外界对双方结合后的「数位优先媒体」趋势感到乐观，但其实双方近年来都苦于在困难经济环境下经营媒体。

© 2020 AFP