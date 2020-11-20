白宫防疫专家挂保证 疫苗不是为政治赶出进度

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（法新社华盛顿19日电） 美国政府首席传染病专家佛奇今天表示，辉瑞药厂（Pfizer）和莫德纳（Moderna）两支正进行测试的冠状病毒疫苗「扎实可靠」，研发速度虽如此之快，但未向安全或诚正性做让步。

辉瑞和德国生技公司BioNTech合作研发的疫苗，以及另一支莫德纳研发的疫苗，双双宣布实验成功后，佛奇（Anthony Fauci）在白宫冠状病毒工作小组少见的简报会中，对大众关心提出保证。

他说：「过程中未向安全性妥协，也未牺牲科学的诚正性，它反映出这类疫苗研发在科学上超凡的进步，过去实际要花费数年时间，如今在几个月的时间就让我们有所作为。」

对于大众担心疫苗宣布实验成功，可能是政治因素使然，佛奇试图排除这项疑虑。

他说：「这是实际的独立人体，这些人不是向政府表达忠诚，也不是对我、对公司表示忠诚－而是仔细检查数据，并认为这是健全完善的。」

他说，下一步资料将由食品暨药物管理局（FDA）详细检验；BioNTech公司已表示，将在明天之前向FDA申请紧急使用授权。

佛奇接着说：「所以我们别再想着这是由不适当方法匆促赶出来的，这是真的扎实可靠的。」

在全球竞相研发疫苗中，辉瑞/BioNTech与莫德纳取得领先，在本月提出大规模的实验资料，显示疫苗预防2019冠状病毒疾病（COVID-19）效果达95%。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP