美高层官员：川普20日将参与线上APEC峰会

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（法新社华盛顿19日电） 在美国总统川普仍拒绝接受本月总统大选结果之际，一名高阶官员指出，川普明天将参与亚太经济合作会议（APEC）线上论坛。

今年APEC论坛由马来西亚主办，共21个环太平洋国家参与，合计约占全球国内生产毛额（GDP）60%；今年论坛因2019冠状病毒疾病（COVID-19）流行而改为线上方式举行。

这名官员告诉法新社：「川普总统明天将参与线上APEC高峰会。」

根据目前计票结果，川普在11月3日大选中败给民主党籍的拜登，未能连任，但川普尚未承认败选。

美国在川普任期内开始退出数个多边组织后，中国已成为APEC幕后的主要推展力量。

中国国家主席习近平今天在峰会谈话时，称许中国成为全球自由贸易枢纽点，并承诺在世界奋力对抗疫情大流行之际，中国这个「超大规模」经济体会持续向贸易开放。

中国等15国上周末才刚签署「区域全面经济伙伴协定」（RCEP），在这项全球最大贸易协定的激励下，习近平表示，亚太地区在这个遭逢「多项挑战」冲击的世界中，是「推动全球成长的先驱」。

美国并未参与「区域全面经济伙伴协定」，这项协定被视为中国重要的成功之举，也是北京趁华府置身事外之际，主导全球商务的进一步例证。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP