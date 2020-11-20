联合国：衣索比亚内战冲突下 230万儿童急需援助

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（法新社苏丹首都喀土穆20日电） 联合国儿童基金会（UNICEF）今天表示，衣索比亚泰格瑞省（Tigray）爆发的内战冲突，已造成约230万名儿童急需协助，另有成千上万在难民营的儿童处境也危险。

衣索比亚总理阿迈德（Abiy Ahmed）4日开始对泰格瑞省政府发动军事行动，导致联邦政府和泰格瑞省执政党「泰格瑞人民解放阵线」（Tigray People's Liberation Front，TPLF）间长期争斗急遽恶化。泰格瑞省随后陷入浴血战火，已有数百人丧生，成千上万人逃到北方邻国苏丹。

联合国儿童基金会执行主任佛尔（Henrietta Fore ）指出：「由于要进入泰格瑞省的管道有限，加上当地通讯持续中断，导致我们无法接触到估计有230万名需要人道援助的儿童。」

联合国儿童基金会还估计，「在难民营和联合国难民署注册中心避难的人当中，约有1万2000名儿童处境危险，他们有些人没有父母或亲人陪伴。」

许多在苏丹境内搭建的临时帐棚已人满为患，难民们必须和不卫生的环境及食物和用水缺乏等情况搏斗。

联合国儿童基金会表示，他们已试图对住在难民营中「极度糟糕」环境的儿童提供紧急协助和维生支援。（实习编译：洪筱真/核稿：张正芊）

© 2020 AFP