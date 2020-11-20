虽将缩小规模 伊拉克仍盼美军和联军留驻

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（法新社华盛顿19日电） 美国中央司令部司令麦肯锡今天表示，驻扎伊拉克的美军将遵照川普总统命令，减少为2500人；但伊拉克当局希望，美军持续留驻，以对抗伊斯兰国（Islamic State）。

法新社报导，麦肯锡（Kenneth McKenzie）在阿拉伯美国关系国家委员会（National Council on US-Arab Relations）举办的线上会议中表示，美国持续驻军中东已成功限制了伊朗和伊斯兰国在伊拉克的活动。

麦肯锡指出，伊朗近来减少了攻击行动，「因为他们希望，透过伊拉克政治进程产生的政府来要求我方撤军」。然而他又说：「伊拉克政府已表明，在我方不断终结与伊斯兰国战斗的情况下，希望与美国及联军保有伙伴关系。」

麦肯锡在发言中引述相关估计指出，伊斯兰国在伊拉克和叙利亚地区仍有1万名支持者，因此仍然是十足的威胁。

麦肯锡说，「伊拉克安全部队实力有所进步，使美国得以减少在伊拉克的兵力态势」；不过又说，美军和联军仍须留驻伊拉克，以协助防止伊斯兰国重组成有凝聚力并足以策画重大攻击的团体。（实习编译：洪筱真/核稿：张佑之）

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