Google将支付内容版权费 与多家法国大报达协议

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（法新社巴黎19日电） 科技巨擘谷歌公司（Google）今天表示，已和好几家法国报纸和杂志就版权付费签署「某些个别协议」。

许多传统新闻媒体苦于发行量持续萎缩，谷歌却靠着新闻搜寻结果伴随的广告，赚进数以百万计美元，以致未从中分到一杯羹的新闻媒体长期不平。

Google连月以来就显示媒体内容付费和媒体机构展开协商。

和谷歌签署协议的包括法国前几大报「世界报」（Le Monde）、「 费加洛报」（Le Figaro）与「解放报」（Liberation），以及「快讯周刊」（L'Express）、「新观察家」（L'Obs）与「国际邮件」（Courrier International）周报等。

谷歌法国负责人米索非（Sebastien Missoffe）表示，和其他媒体集团的协商仍在持续进行，目标是「在年底前达到框架协议」。

法国巴黎上诉法院上月判决，谷歌需就针对所谓「邻接权」（neighbouring rights）制定的新规定，和媒体机构展开协商。新规定的目的在确保当新闻机构的内容在网站、搜寻引擎和社群媒体平台显示时，能获得报偿。（译者：陈怡君/核稿：刘淑琴）

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