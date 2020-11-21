世卫：病菌抗药性威胁不输新冠疫情

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（法新社日内瓦20日电） 病菌抗药性问题日益严重，每年约有70万人为此死亡。世界卫生组织（WHO）今天示警，抗药性问题的危险性不亚于2019冠状病毒疾病（COVID-19）。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）称这个问题是「当代最严重的健康威胁之一」。

抗药性指的是某些病菌已不怕现有抗生素或抗菌剂，使得小伤口和一般感染都可能致命。

抗药性问题近几年来日趋严重，主因是抗生素滥用，且不仅人类本身，畜牧也有这类状况。

谭德塞在视讯记者会上说：「抗药性问题可能没有像疫情这么紧迫，但危险程度不亚于此。这个问题可能威胁到百年来的医学进展，也会让我们对于今日可以轻易治疗的感染毫无招架能力。」

世卫表示，抗药性问题危害到粮食安全、经济发展与对抗疾病的能力；同时导致医疗成本、住院、治疗失败、严重疾病和死亡风险增加。

世卫加入联合国粮农组织（FAO）与世界动物卫生组织（World Organization for Animal Health）的行列，发起「打击抗生素抗药性，共享健康全球领导人组织」（One Health Global Leaders Group on Antimicrobial Resistance）来采取紧急行动因应这项威胁。

国际制药商协会联合会（IFPMA）发表声明欢迎这个新成立的组织，称超级病菌已造成重大死伤，「全球每年约有70万人死于具有抗药性的病菌」。

声明说：「如果没有采取强而有力的行动来确保现有抗生素与更新、更好的治疗能合宜使用，在2050年以前死于抗药性病菌的人数恐增至1000万人。」

© 2020 AFP