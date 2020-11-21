全球冠状病毒疫情超过5758万确诊 逾137万人病殁

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（法新社巴黎21日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间21日11时（台湾21日晚间7时），全球至少137万3381人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少5758万3290例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3672万5500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球20日通报新增1万1847人病殁、65万7054起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1878死）、法国（1138死）与墨西哥（719死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计25万4424人病故、1191万3945例确诊，至少445万7930人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万8613人丧生、602万164例确诊）、印度（13万2726人丧生、905万597例确诊）、墨西哥（10万823人丧生、102万5969例确诊）及英国（5万4286人丧生、147万3508例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有132人染疫丧命；其次依序为秘鲁（108人）、西班牙（91人）、阿根廷（81人）。

中国（不包含香港及澳门）迄今累计通报8万6414起确诊病例，其中有4634人病亡。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计43万2461死、1236万8175例确诊；欧洲累计36万5406死、1603万4727例确诊；美国和加拿大共计26万5736死、1223万2828例确诊。

亚洲共计18万6824死、1179万1588例确诊；中东地区共计7万2909死、308万1311例确诊；非洲共计4万9104死、204万4561例确诊；大洋洲共计941死、3万107例确诊。（译者：陈彦钧/核稿：曹宇帆）

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