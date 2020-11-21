喀布尔遭多枚火箭攻击 至少8死31伤

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（法新社喀布尔21日电） 阿富汗官员说，首都喀布尔人口稠密区今天遭到一连串火箭攻击，造成至少8人死亡与31人受伤，喀布尔近来持续遭到暴力蹂躏，现在又发生最新一起攻击。

今早接近9时，连续射出的火箭落在喀布尔中部与北部多个地区，包括有大使馆与国际企业进驻、戒备森严的绿区。

阿富汗内政部发言人阿瑞安（Tariq Arian）说：「恐怖分子朝喀布尔发射23枚火箭。根据初步资料，有8人死亡，另有31人受伤。」

目前尚无团体招认发动攻击，塔利班也否认犯案。

喀布尔最近屡传重大攻击案，数个教育机构最近几周发生两起骇人攻击，造成近50人死亡，塔利班否认涉案，但阿富汗认为是塔利班或他们的代理人犯案。

塔利班已承诺将遵守2月签署的美国撤军协议条件，因此面临不得攻击都会区的压力。

如果塔利班承认涉及这类事件，照理来说将导致美国延后撤军。不过，即将卸任的美国总统川普已表明，无论当地局势如何，他都希望美军撤出。

伊斯兰国（Islamic State）承认犯下针对教育中心的两起攻击，但阿富汗称幕后黑手是塔利班极端组织哈卡尼网络（Haqqani Network）。

塔利班与阿富汗政府谈判人员9月在卡达首都杜哈展开和平会谈，但进展缓慢，阿富汗各地也屡传暴力。

然而，官员昨天告诉法新社，预计未来几天将宣布和谈出现突破。美国国务院昨晚也宣布，国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）将在杜哈与塔利班和阿富汗政府的谈判人员会面。

川普一再誓言将终止「永无止境的战争」，包括阿富汗战争，这是美国历时最长的一场冲突，起源于2001 年911攻击事件后，美国入侵阿富汗以驱逐出塔利班。

© 2020 AFP