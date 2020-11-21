朱利安尼昔日英雄市长 沦替川普叫卖阴谋

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（法新社纽约20日电） 美国总统川普的律师朱利安尼（Rudy Giuliani）昨天记者会大谈选举阴谋论时，疑似染发剂连同汗水顺脸颊流下「黑汗」，除引热议，也让人感慨朱利安尼不再是当年恐攻后那位英雄市长。

朱利安尼2001年911恐攻事发后，因冷静坚毅地率领纽约市度过难关而备受赞扬，获得「美国市长」（America's Mayor）美誉，还有人将他与英国二战时首相邱吉尔（Winston Churchill）相提并论，如今他却沦为川普的选举阴谋论传声筒。

他昨天在记者会上提出一连串令人愈听愈觉离谱的说法，宣称民主党、媒体、甚至是委内瑞拉已故总统查维斯（Hugo Chavez）害川普连任之路失利，在没有提供任何证据下宣扬选举阴谋论。

他自称握有一些选举犯罪证据，但不会出示，但他先前提供的一些其他证据、所谓证人说法，随即都被媒体揭穿打脸，但仍乐此不疲。

朱利安尼说：「我们有足以翻盘的证据，都是从美国公民取得的书面证词，因涉及国安问题，恕我现在没法讲。」

「如果这明天不会上头条，那什么才会上头条。」

美国多家媒体报导，尽管民主党总统候选人拜登（Joe Biden）的普选票比共和党的川普多约600万张，选举人票数也以超过270张当选门槛的306张领先川普232张，川普仍拒绝承认败选。

朱利安尼附和川普道：「我们不能让这些骗子得逞，因为他们就是在从美国人民手中偷走选举。其实人民选择的是川普，不是拜登。」

「纽约时报」本周披露，为川普阵营选举官司奔波的朱利安尼，要求的酬劳价码为每天2万美元，超过目前华府和纽约地区王牌律师每天1万5000美元的收费标准，但朱利安尼否认此事，说「我从没开口要求2万美元」。

© 2020 AFP