朱利安尼记者会 马里兰州长直呼灾难

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（法新社纽约20日电） 美国总统川普律师朱利安尼昨天在记者会上提出一连串令人愈听愈觉离谱的说法，宣称民主党、媒体、甚至是委内瑞拉已故总统查维斯（Hugo Chavez）害川普连任之路失利，在没有提供任何证据下宣扬选举阴谋论。

朱利安尼（Rudy Giuliani）的说法连一些共和党同志都看不下去。马里兰州州长霍根（Larry Hogan）表示，这场记者会简直是一场「灾难」，「一方面令人震惊，另一方面也不算意外，这全是作秀」。

最近刚被川普开除的前网路安全和基础设施安全局局长克瑞布斯（Chris Krebs）也形容，这是「美国电视史上最危险的1小时45分钟，而且可能是最疯狂的一段」。

朱利安尼昨天记者会大谈选举阴谋论时，疑似染发剂连同汗水顺脸颊流下「黑汗」，除引热议，也让人感慨朱利安尼不再是当年恐攻后那位英雄市长。

朱利安尼2001年911恐攻事发后，因冷静坚毅地率领纽约市度过难关而备受赞扬，获得「美国市长」（America's Mayor）美誉，还有人将他与英国二战时首相邱吉尔（Winston Churchill）相提并论，如今他却沦为川普的选举阴谋论传声筒。

他自称握有一些选举犯罪证据，但不会出示，但他先前提供的一些其他证据、所谓证人说法，随即都被媒体揭穿打脸，但仍乐此不疲。

朱利安尼说：「我们有足以翻盘的证据，都是从美国公民取得的书面证词，因涉及国安问题，恕我现在没法讲。」

「如果这明天不会上头条，那什么才会上头条。」

美国多家媒体报导，尽管民主党总统候选人拜登（Joe Biden）的普选票比共和党的川普多约600万张，选举人票数也以超过270张当选门槛的306张领先川普232张，川普仍拒绝承认败选。

朱利安尼附和川普道：「我们不能让这些骗子得逞，因为他们就是在从美国人民手中偷走选举。其实人民选择的是川普，不是拜登。」

「纽约时报」本周披露，为川普阵营选举官司奔波的朱利安尼，要求的酬劳价码为每天2万美元，超过目前华府和纽约地区王牌律师每天1万5000美元的收费标准，但朱利安尼否认此事，说「我从没开口要求2万美元」。

© 2020 AFP