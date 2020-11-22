世界最深潜水池在波兰开幕 深45.5公尺

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（法新社波兰姆什乔努夫22日电） 全球最深潜水池Deepspot本周末在波兰首都华沙附近开幕。45.5 公尺的池水中有人造水下洞穴、马雅文明遗迹和一艘小小沉船，供水肺潜水和自由潜水客探索。

Deepspot可容纳8000立方公尺的水，是一般25公尺泳池容量的20多倍。

不同于一般游泳池，虽然波兰实施2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫限制，Deepspot还是可以开幕，因为它属于提供课程的训练中心。

业者也计划开设饭店，让宾客能够从房间观察水深5公尺处的潜水者。

47岁的Deepspot主管布拉什秦斯基（Michael Braszczynski）本身是潜水爱好者，昨天开幕时他告诉法新社：「这是全球最深的潜水池。」

目前金氏世界纪录保持者为义大利蒙泰格罗托泰尔梅（Montegrotto Terme）一座42公尺深的水池。英国深达50公尺的「蓝渊」（Blue Abyss）水池则计划于2021年开幕。

Deepspot开幕首日约有十多人光顾，包括8名经验丰富、想通过教练考试的潜水者。

39岁潜水教练卡茨普札克（Przemyslaw Kacprzak）表示：「这里没有壮观的鱼群或珊瑚礁，所以无法取代海洋，但它当然是学习和训练在开放水域安全潜水的好地方。」

「而且很有趣！它就好像是潜水者的幼稚园。」

© 2020 AFP