加州卫生局让步 特斯拉员工不用遵守防疫居家令
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（法新社旧金山21日电） 美国加州新2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情管制措施今天生效，但特斯拉汽车工厂得以豁免。
特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）今年稍早为防疫封锁令与当局杠上后，主官单位因此考量认定特斯拉厂为必要性产业。
加州公共卫生局（Department of Public Health）表示：「被认定为必要性制造业的劳工，并不属居家禁足规范之列。」当局特别点名运输产品和设备属于必要性制造业。
这项豁免允许特斯拉汽车装配厂免受加州宵禁管制规范，但仍须遵守现行卫生计画。
宵禁今天生效，实施至12月21日，期间每晚10时至次日凌晨5时，民众必须留在家中，只有必要性活动除外。
加州人口大约有94%会受到宵禁影响，包括特斯拉车厂所在地阿拉美达（Alameda）的居民。
今年5月，马斯克为了加州工厂重新启动，与当局杠上，并扬言要将公司总部与未来计画迁往德州或内华达州。
马斯克在社群网站推特（Twitter）一度宣布重启生产线，挑战当局敢不敢制止他。
全美各地2019冠状病毒疾病确诊数量飙升，促使若干州府采取措施，试图减缓疫情蔓延。
美国染疫确诊病例今天突破了1200万起。（译者：纪锦玲）
© 2020 AFP