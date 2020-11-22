庞贝古城遗址再出土2具遗骸 疑主人与奴仆关系

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（法新社庞贝21日电） 义大利维苏威火山（Vesuvius）近2000年前爆发摧毁古城庞贝（Pompeii），官员今天表示，考古学家在庞贝城外缘一栋别墅中挖出2具男性罹难者遗骸。

研究人员依据两具骨骸身上残余的布料和外观，认定两具骨骸分别属于一个年轻奴隶和他年纪较长、约40 岁的富有主人。

维苏威火山于西元79年爆发后，庞贝城废墟就深埋在火山灰中，如今当地已成为义大利仅次罗马竞技场（Colosseum）的第2大观光景点，去年吸引近400万人造访。

庞贝城面积逾44公顷，是罗马帝国最富裕的城市之一。许多建筑物和物体以几近原始状态被埋藏在层层火山灰之下，包括罹难者蜷曲的遗体。

在最新两具人类遗骸出土后，研究人员分析他们的骸骨，接着将把石膏灌入空壳，得出两人罹难当时跌倒仰卧的模样。这种石膏灌模技法是由考古学家费奥瑞里（Giuseppe Fiorelli）于1867年发明。

这两具遗骸所在之处，是目前仍在进行考古开挖、位在古城庞贝西北方约700公尺的朱利安那城（Civita Giuliana），是继先前在当地一个马厩中发现3匹已套上马具的马匹遗骸后的最新发现。

确切来说，两具人类遗骸是在一座俯瞰那不勒斯湾（Bay of Naples）的别墅地下一处隐廊边间出土，研究人员研判两人当时可能在此寻求掩护。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP