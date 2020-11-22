沙国高官：沙乌地相信能与拜登维系友好关系

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（法新社利雅德22日电） 尽管美国总统大选胜选人拜登竞选时扬言，上任后要让沙乌地阿拉伯在国际上陷于孤立；但一名沙乌地高官表示，他们仍预期拜登上台后，沙国与美国关系不会有重大改变。

身为石油输出国家组织（OPEC）最大成员国的沙乌地阿拉伯，是现任美国总统川普的紧密盟友。反观拜登（Joe Biden）曾针对沙乌地的人权缺失，承诺会对沙国采取严格立场，使得利雅德似乎对拜登抱持戒慎态度。

不过，沙乌地阿拉伯外交国务大臣朱贝尔（Adel al-Jubeir）在周末播出的一段访问中，试图消除外界这番揣测。他告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「我们对待美国总统的方式像是对待一位朋友，无论他是共和党人或民主党人。」

他还表示：「总统当选人拜登在（美国）联邦参议院待过35年，他有十分丰富的经验。…我预期美国外交政策部分将不会有重大改变。」

沙乌地阿拉伯本周末成为首个主办20国集团（G20）领袖峰会的阿拉伯国家。全球运动人士试图藉这个场合让外界关注沙国的人权纪录。

川普和女婿库许纳（Jared Kushner）都与沙乌地实际领导人王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）有私交。川普任内，沙国也大致未受美国制裁。但川普连任失败，可能导致沙国最亲密西方盟国美国对穆罕默德．沙尔曼加以重新检视。

由于沙乌地正遭遇经济挑战，使得穆罕默德．沙尔曼的改革计画岌岌可危；加上沙国还卷入邻国叶门的战事，国内也有好几个反对他统治的势力，因此他若与美国关系不睦，可能因此陷入孤立。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP