经纪公司证实 海沃德4年逾34亿加入黄蜂

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（法新社夏洛特21日电） 在美国职篮NBA自由球员市场炙手可热的球星海沃德（Gordon Hayward）将加入夏洛特黄蜂，根据体育电视频道ESPN报导，这将是4年1.2亿美元（约新台币34.55亿元）的合约。

海沃德的经纪公司稍后在推特上的推文，证实了海沃德将加盟黄蜂。

本季在波士顿塞尔蒂克的海沃德，19日拒绝行使新球季3420万美元的球员选择权后，正式成为自由球员。

海沃德2017年与塞尔蒂克签下4年1.27亿美元的合约，但他披上绿衫军战袍的第1场比赛，左脚踝脱臼及胫骨骨折，这段期间也始终因伤所苦。

进到塞尔蒂克的第1个球季迅速报销后，经过2018-19球季的阵痛期，在受2019冠状病毒疾病（COVID-19）影响一度中断比赛的本季，他打了52场球，平均获得17.5分、6.4篮板、4.1助攻。

海沃德NBA生涯至今10年，前7年待在犹他爵士，近3年在塞尔蒂克，生涯平均每场比赛可获15.3分、4.4篮板、3.5助攻。

当塞尔蒂克在本季季后赛首轮，于NBA于佛州奥兰多设立的「泡泡」隔离园区对上费城76人时，海沃德因为右脚踝扭伤再度高挂免战牌。

一直到东区决赛他才复出，但塞尔蒂克仍在打完6战后败给迈阿密热火。

根据报导，在30岁的前锋海沃德投身自由球员市场后，包括纽约尼克、印第安那溜马等队都曾试图延揽他入队，部分报导更指他很可能回到家乡印第安那加入溜马，但他最终与黄蜂签下合约。

© 2020 AFP