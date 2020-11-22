衣索比亚军方威胁发动围攻平定北方乱事

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（法新社阿迪斯阿贝巴22日电） 东非国家衣索比亚北方的泰格瑞省（Tigray）叛军与中央政府军缠斗。衣索比亚军方今天威胁将全面攻击泰格瑞省首府马凯勒（Mekele），警告平民把握时间逃亡。

军方发言人德耶内（Dejene Tsegaye）今天告诉国营电视台，「下一场决定性战役将出动战车包围马凯勒」，并威胁发动围攻。

他警告马凯勒50万居民：「你们要自救。当局已传达指示，要你们与这个军事集团脱钩，之后就会毫不留情。」

衣索比亚总理阿比（Abiy Ahmed）是去年的诺贝尔和平奖得主。他4日对力量强大的区域政党「泰格瑞人民解放阵线」（TPLF）发起军事行动，指控该党部队攻击区内两座联邦军营，以及该党党员违抗并企图颠覆中央政府。

这个区域通讯中断，使得冲突双方的说法难被验证，但据报已有数百人被杀、数万人为了躲避战斗逃进邻国苏丹。

阿比政府近几天宣称已拿下多座城镇，包括古城阿克苏姆（Aksum），以及马凯勒北方100公里的艾德加哈姆斯（Edega Hamus）。

政府机关「衣索比亚紧急状态事实查核」（Ethiopia State of Emergency Check）今天表示：「国防军已掌控从阿迪格拉特（Adigrat）前往马凯勒途中的艾德加哈姆斯市。」

「国防军现正朝行动最后目标马凯勒市进军。」

泰格瑞人民解放阵线昨天宣称衣索比亚国防军（EDF）「剧烈轰炸」阿迪格拉特镇时，有多名平民死亡。政府坚称未锁定平民。

阿比不顾来自非洲联盟（African Union）、美国、联合国（UN）等呼吁和平的声音。非洲联盟计划几天内派出3名非洲国家前总统作为特使；联合国也警告一场人道灾难即将降临。

阿比把泰格瑞人民解放阵线视为罪犯，且似乎有意赢得军事战斗而非协商。

© 2020 AFP