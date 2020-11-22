G20线上高峰会 传川普中途落跑去打高尔夫

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天在20国集团（G20）线上高峰会议短暂现身后，就去打高尔夫了。

由沙乌地阿拉伯主持、为期两天的G20会议，因为2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情关系，改以线上举行。至今仍拒绝承认在11月3日大选败选的川普，在高峰会开幕后致辞。

由于会议不开放媒体加入，一名参加会议的消息来源指出，川普致辞时说自己任内表现难以置信地好，在经济与疫情方面都是。

这名消息来源说，这是「自我宣传」的操练；消息来源还说，川普并未提到有关全球情势的任何事。

根据第2名与会者，川普说：「很荣幸能与诸位合作，期盼未来长长久久与你们合作。」

川普在线上讲完话之后，旋即由政部长梅努钦（Steven Mnuchin）接手，听取其他领袖致辞。

随后，川普离开了白宫，前往距离华府不远的维吉尼亚州高尔夫球场。

川普在途中遇到几个手持川普竞选旗帜的支持者，有一个人高举川普肖像和「再干4年」的标语。

不过，街上也有另一面牌子，上面显示一片土司面包图样并写着You're Toast。英文的Toast是土司，但俚语中You're Toast意谓「你完蛋了」。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP