磋商期限逼近 WTO努力催生渔业补贴禁令

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（法新社日内瓦22日电） 随着敲定协议的期限日渐接近，本身已问题丛生的世界贸易组织（WTO），现又得面临能否完成数十亿美元渔业补贴禁令的关键时刻。

各方歧见仍在，特别是禁止渔业补贴会对开发中国家带来何种影响，成员国间仍意见不一；与此同时，过度捕捞仍继续危害着数以百万计人们赖以为生的海洋资源。

相关协商2001年在杜哈（Doha）展开，联合国2015 提出永续发展目标（UN Sustainable Development Goals）后，增添协商须加紧脚步完成的必要。

当时订出2020年底做为一个不具约束力的期限，要求根除渔业补贴以免助长非法、未报准和不受监督的捕捞，也盼能禁止恐助长滥捕量与能力的特定形式补贴，但允诺会对开发中和低开发国家提供特殊待遇。

WTO成员国目前尚未能达成协议，随着期限逼近，谈判人员9月时已开始着手一份保密性的工作文件，但据知悉协商的消息人士透露，相关工作仍受新型冠状病毒疫情与部分国家所累而延宕，包括印度、斯里兰卡、印尼和纳米比亚等，使得禁止渔业补贴协议能否赶在期限前敲定，仍在未定之天。

加拿大英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）学者苏迈拉（Ussif Rashid Sumaila）在一份外交圈时常引用的研究中指出，2018年全球渔业补贴达到354亿美元，其中220亿用于扩充渔船船队规模。

联合国农粮组织（FAO）表示，2017年有1/3的商业渔获量是透过竭泽而渔的等级取得。

2018年的全球渔获量则来史上新高的9640万吨，较过去3年的平均增加5.4%，增加主要在渔获量最高7国的海洋渔获。中国、印尼，秘鲁、印度、俄罗斯、美国、越南这7国的海洋渔获已占将近全球渔获的一半。

© 2020 AFP