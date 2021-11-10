COP26协议草案出炉吁明年底前提高减排目标

（法新社格拉斯哥10日电） 数据显示全球目前行动远不足以限制气温升幅在摄氏1.5度以下，联合国气候峰会今天释出的协议草案，敦促各国在2022年底前提高减排目标，比原定时程提前3年。

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联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）已在苏格兰格拉斯哥（Glasgow）进行10天，主办国英国形容这次会议对于能否达成2015年巴黎协定（Paris Agreement）的气温目标至关重要，而今天的草案首度透露COP26目前讨论进度。

草案呼吁各国在明年以前「重新审视并强化」自身的脱碳计画，并表示，限制气温升幅在1.5度以下「需要所有各方在这个关键十年有意义且有效率的行动」。

目前全球暖化已使全球多国面临更严重的旱涝与风暴。草案指出，为了避免暖化产生最恶劣冲击，需要「快速、深度、持续减少全球温室气体排放」。

根据联合国评估，各国依照巴黎协定提出的最新脱碳计画，仍可能造成地球均温在本世纪提升摄氏2.7度。

2015年的巴黎协定内含一项机制，要求各国须每隔5年更新排放计画，许多大型排放国都错过2020年提交「国家自订贡献」（Nationally Determined Contributions, NDCs）计画的期限。

因暖化而情况危急的国家表示，若要达成防止灾难性升温所需的短期减排目标，把2025年当成下次更新期限时隔太远。

协议草案也呼吁各国「加速淘汰煤炭和化石燃料与补贴」，观察家说，这是「第一次显着提及」这些加剧全球暖化的燃料。

过去的气候峰会决议和巴黎协定本身甚至未提及化石燃料，而是聚焦在排放。

一名资深协商人员告诉法新社，他们有信心最终版协议会「以某种形式」提到化石燃料。

但气候科学家与环境团体批评这份草案未能反映地球危机的严重性。国际绿色和平（Greenpeace International）负责人摩根（Jennifer Morgan）表示：「这份协议草案不是解决气候危机的计画，而是我们全都该祈求好运、往好处想的计画，它是在礼貌要求各国可能明年多努力一点。」

© 2021 AFP