COP26将登场 瑞典环保少女认不会带来太大改变

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（法新社斯德哥尔摩16日电） 瑞典环保少女童贝里今天表示，接下来在苏格兰格拉斯哥进行的气候峰会COP26，虽被认为是人类避免灾难式全球暖化的最后机会，但不太可能「带来多大的改变」。

童贝里（Greta Thunberg）的「周五为未来而战」（Fridays for Future）活动，曾激起全球大规模的街头抗议活动，她表示，行动人士必须要持续「推动」真正的改变。

她在斯德哥尔摩一场为气候而办的演唱会场边，告诉法新社说：「按照现在情况，这次的缔约方会议（COP）不会带来什么大的改变，我们不得不继续施压。」

她补充说：「当然，我的希望是，我们会突然意识到我们正面临生存危机，并在此之后采取行动。」

气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）10月31日到11月12日将在苏格兰进行，那将是2015年巴黎那次具里程碑意义的会谈后，讨论气候议题规模最大的一次会议，也被视为是制订全球（碳）排放目标，以减缓全球暖化的关键一步。

童贝里表示，像第26次缔约方会议这样的国际性峰会，「因为把那么多人聚在一起，因此有（做出）改变的潜力」。

她说：「所以，我们需要确定，我们会用这个机会，真的改变事情。」

童贝里强调把关注焦点从「试图制造漏洞」转移到「真正拯救地球」的必要性。

在格拉斯哥（Glasgow）的会议，将试图说服主要的发展中国家做更多的事，来减少他们的碳排放，并让富裕国家拿出数以十亿计美元，帮助穷国因应气候变迁。

上个月，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）曾警告说，未能削减全球的（碳）排放量，正使全球走上气温上升摄氏2.7度的「灾难性」道路。

这个数值打破巴黎气候协定制订的目标，那个协定的目标，是将暖化的温度定在远低于摄氏2度，最好是比工业化前水准仅高摄氏1.5度的水准。

© 2021 AFP