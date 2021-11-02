COP26峰会取得进展 英相强生对达成协议审慎乐观

（法新社格拉斯哥2日电） 英国首相强生今天表示，在为期两天的COP26领袖高峰会后，人类在对抗气候变迁上开始起而追平比数，但警告说，人类仍有「很长的路要走」。

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在高峰会就甲烷排放、终结森林滥伐及资助穷国做出新的承诺，以避免全球暖化最坏的情况发生后，强生对联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）达成协议审慎乐观。

强生在罗马20国集团（G20）领袖峰会结束后来到苏格兰格拉斯哥，他在取道前往义大利时告诉记者，如果对抗气候变迁是场足球赛，人类目前是以1比5落后。

强生在记者会表示：「如今我认为你可以说…我们已追回一球，甚至两球，我认为我们有办法踢进延长赛。」

但是随着各国领袖离去，留下他们的代表协商敲定气候协议细节，强生表示：「仍有很长的路要走。」

强生特别提及，日本承诺在未来5年额外提供100亿美元，挹注富国资助穷国基金。

富国2009年承诺每年替穷国筹募1000亿美元资金来因应气候变迁，但在2020年截止日期前仍短少200亿美元。上周，在更新时程表之后，富国拟定出的计画是要等到2023年才能达到目标。

格拉斯哥会议的首要目标是将全球气温升幅控制在只比工业化以前的时代高出摄氏1.5度以内，较2015年巴黎气候协定（Paris Accords）呼吁将全球平均升温控制在摄氏2度内更具企图心。

强生强调，这两个数字之间的差异，对较小岛国「实际上是攸关生死」。

强生将比喻由足球赛转为惊悚电影。他表示：「末日钟仍在滴答响个不停。但是我们的拆弹小组已在现场，他们正着手剪断炸弹线…我希望剪断一些对的线。」（译者：陈政一）

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