COVAX盼募资1437亿 助贫国打疫苗终结疫情

（法新社日内瓦19日电） COVID-19疫苗全球取得机制（COVAX）今天表示，未来3个月内需要52亿美元（约新台币1437亿元）经费，来为全球2022年提供疫苗。

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COVAX在去年11月和12月送货量激增，到了上周末达到为全球144个国家和地区提供10亿剂 COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的里程碑，而COVAX希望今年能再增加疫苗供应量。

全球疫苗免疫联盟（Gavi）执行长柏克利（Seth Berkley）说：「我们在2022年可调整我们的支援作法，确保疫苗能快速派上用场、安全地接种、并满足各国的偏好与覆盖目标，以协助终结疫情，这将有助于全世界减少疫情风险和不确定性。」

Gavi和世界卫生组织（WHO）都是COVAX计画领导方，旨在让全球公平获取COVID-19疫苗。

COVAX希望取得购入6亿剂疫苗所需的37亿美元经费，以确保最贫穷国家能获得可靠的疫苗供应，同时足以应对最终变数，比如施打追加剂和防范新变异病毒的疫苗等。

另10亿美元将用在较贫穷国家的疫苗准备和运送上，5.45亿美元用在捐赠疫苗的施打支出上，包括针筒费用、运费和保险费等。截至目前，COVAX的相关诉求已获得1.92亿美元捐款。

© 2022 AFP