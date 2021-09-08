COVID来袭 重挫全球爱滋、结核病与疟疾防治工作

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（法新社巴黎7日电） 全球基金（Global Fund）今天公布报告指出，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情在2020年爱滋病毒、结核病与疟疾的防治工作上，带来「毁灭性」冲击。

全球基金执行主任桑兹（Peter Sands）说「COVID-19对于爱滋病毒、结核病、疟疾的防治以及对于我们所支持的社区，造成毁灭性冲击。在全球基金的历史上，关键计画的结果首次出现倒退情形。」

全球基金说，爱滋病毒筛检与预防服务的数量「显着」下滑。和2019年相比，去年爱滋病毒防治人数下降11%，筛检量下滑22%，大多数国家的新治疗都受阻。

报告说，COVID-19在全球对抗结核病的影响同样是「灾难性的」。在全球基金投资的国家中，接受抗药性结核病治疗的人数下降19%，接受多重抗药性结核病治疗的人数甚至下滑了37%。

全球基金估算，2020年约470万人接受结核病的治疗，比2019年要少了100万人。

不过报告发现，与其他两种疾病相比，对抗疟疾的干预措施「受到COVID-19的影响似乎较小」。

世界各地分发的蚊帐数量增加了17%，达到1.88亿张；获室内残效喷洒（indoor residual spraying）覆盖的建筑物增加了3%。

全球基金表示，自机构2002年成立以来已挽救4400万条人命，在其投资的国家中，死于后天免疫缺乏症候群（AIDS，爱滋病）、结核病与疟疾的人数下降了46%。

© 2021 AFP