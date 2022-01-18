COVID流感三合一追加剂 莫德纳：将在2023年底推出

（法新社日内瓦17日电） 美国药厂莫德纳（Moderna）今天表示，将致力在2023年底推出结合COVID-19、流感与呼吸道融合病毒（RSV）的追加剂疫苗，希望这款三合一疫苗能鼓励民众每年接种。

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结合COVID-19（2019冠状病毒疾病）、流感与呼吸道融合病毒的单一剂型疫苗可望在2024年之前上市。呼吸道融合病毒是一种常见病毒，会让人感冒，但婴儿与年长者感染后病况会更加严重。

莫德纳执行长班塞尔（Stephane Bancel）在世界经济论坛（World Economic Forum）虚拟圆桌会议上说：「最佳情况是在2023年秋季（推出）。」

他说：「我想不会在每个国家推出，但我们认为明年可能会在一些国家上市。」

「我们的目标是研发每年只打一剂的追加剂，如果民众不想要每年冬天都打2到3剂疫苗，只想打一剂，这样就不会有是否符合规定的问题。」

班塞尔说，呼吸道融合病毒研发计画已进入第3阶段试验，也就是人体试验的最后阶段；流感部分将在今年第2季进入第3阶段试验。

莫德纳的实验性流感疫苗针对的是4大病毒株，与COVID-19疫苗一样，都是用mRNA（传讯核醣核酸）技术制成。

班塞尔表示，莫德纳的COVID-19疫苗是依据原始病毒株研发而成，但莫德纳将在数周内完成针对Omicron变异株的疫苗研发，之后将进入试验。

他说：「我们希望到了3月能有资料可与监管机关分享，以思考下一步行动。」

© 2022 AFP