COVID疫苗专利豁免 南非赞扬：接种平等跨大步

（法新社约翰尼斯堡18日综合外电报导）经过两年激烈谈判，世界贸易组织（WTO）达成协议，允许开发中国家开始生产COVID-19疫苗，而不必经过专利持有者授权；南非今天对此大表欢迎，称是疫苗接种平等向前跨出一大步。

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南非贸工部长巴特尔（Ebrahim Patel）表示：「我们达成一项协议，那是经过努力奋斗才取得的协议。」巴特尔与印度和非政府组织一直在呼吁豁免COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的智慧财产权。

世贸组织15日宣布放宽对疫苗智财权的限制，目的在提供更公平的疫苗接种机会，但许多观察家对于期限和规模上仍有批评。

经过数月的争执，为争取制药大厂支持的折衷文本谈判工作本周来到最后关头，美国和中国最后终于针对哪些国家将从豁免中受益达成共识，完成了这项协议。

南非和印度一直疾呼要豁免疫苗智财权；他们说，必须以此终止「疫苗种族隔离」。

根据世贸组织的资料，世界上60%人口已经接种了两剂COVID-19疫苗，但仍存在明显的不平等现象，非洲利比亚只有17%民众接种疫苗，奈及利亚只8%，喀麦隆则不到5%。

南非政府在声明中对豁免疫苗智财权表示敬意，这项豁免的目的是让当地疫苗制造商可在未经专利持有者授权下生产疫苗或原料，或受专利保障的成分。南非赞扬这是向前跨出一大步，即便豁免期只限缩在5年。（译者：纪锦玲）

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