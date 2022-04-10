COVID疫苗生产过剩 配发管道依旧贫富不均

（法新社巴黎9日电） 让全球人口接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的工作迄今两年，如今许多地区现有的疫苗已经高过需求。

广告 继续浏览后续

国际制药生产联盟（International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations, IFPMA）数据显示，疫情爆发以来疫苗产量超过130亿剂，疫苗施打量则达110亿剂。

科学研究组织Airfinity预期今年会再生产90亿剂，光是辉瑞大药厂（Pfizer）就计划制造40亿剂。

然而，IFPMA主席库恩尼（Thomas Cueni）表示，疫苗需求今年可能跌至60亿剂。他告诉法新社：「2021年中以来，全球疫苗的产量即超过全球疫苗需求量，且这项差距还在持续扩大当中。」

他补充表示，到了明年，产量可能比需求量多出13亿至31亿剂。

许多收入较高国家如今都有供应过剩的情况。截至上个月底，欧洲联盟（EU）和七大工业国集团（G7）多余的疫苗达4.97亿剂。

由于COVID疫苗保存期限相对短，产量过剩也衍生出白白浪费疫苗的问题。Airfinity表示，疫情爆发以来，有2.41亿剂的疫苗过期。

然而，全球仍有数十亿的人口尚未接种疫苗，其中许多身在发展中国家。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已经出言警告说，疫苗不公恐导致全新且传染性更强的变异株。

谭德塞警告，「没有一国可以靠施打加强针来走出疫情。」

© 2022 AFP