COVID贴片疫苗 澳洲实验前景可期

（法新社华盛顿29日电） 自COVID-19大流行以来，研究人员致力研发不需打针的疫苗。澳洲研发一款「用贴的」疫苗，动物实验显示效果比用针头注射更好。

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这项领域的一项新动物实验发表于「科学先端」（Science Advances）期刊，初步结果令人鼓舞。

这项新技术有望让儿童打疫苗不再哭泣，也能让有针头恐惧症的人一扫打针阴霾。此外，贴片疫苗没有冷链需求，配送容易，且动物实验显示贴片能诱发出比皮下注射还要高的免疫反应。

澳洲昆士兰大学（University of Queensland）病毒学家、这项研究的共同作者穆勒（David Muller）表示，由澳洲和美国人员组成的研究团队用的是1平方公分的贴片，上面有超过5000个细微的「针」，小到连肉眼都难以看到。

接种时使用外形像冰上曲棍球的扁圆形贴片器，将疫苗贴片「打印」上皮肤；穆勒说「就像在你皮肤上轻弹一下」。这份研究试验里用的是重组蛋白的「次单位」疫苗。

受试老鼠分别接种贴片与针头注射疫苗，试验显示使用贴片的老鼠，免疫系统在接种2剂后产生高浓度的中和抗体，包括在肺部，产生的免疫效果优于针头注射。

研究所使用的贴片是由澳洲Vaxxas公司所生产，预计明年4月展开人体试验，是这类贴片疫苗里进度最快的一支。

包括Micron Biomedical和Vaxess两家美国公司，也在研发贴片疫苗，Vaxess研发的贴片选用的更是台湾国产的高端疫苗。

目前贴片疫苗主要挑战在于大规模生产，这类智能贴片微针迄今还没有制造商能量产出足够的数量。

Vaxess在美国国家卫生研究院（NIH）资助下刚在波士顿附近开设一家工厂，目标是先生产足够的贴片以在明年夏天展开2000至3000人的临床试验。

Vaxess执行长史拉德（Michael Schrader）说：「如果你想推出一种疫苗，你必须生产数亿剂，截至目前我们还没有那样的规模，还没人有这种产能。」不过他说拜疫情之赐，相关产业已吸引更多投资者，未来10年有望重塑疫苗接种方式。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

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