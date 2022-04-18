COVID-19下睽违两年终解禁 国际游轮驶入雪梨港

（法新社雪梨18日电） 自2020年COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发后，国际游轮即被禁止进入澳洲水域，睽违两年多禁令解除，今天终于再次见到游轮停靠雪梨港湾（Sydney Harbour）码头。

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在风光明媚的早晨，「太平洋探险号」（Pacific Explorer）邮轮引人注目地驶进港，船侧有拖船喷洒水柱，船头横挂大幅布条，上面写着「我们回家了」。

人群聚集在雪梨港湾大桥（Sydney Harbour Bridge）底下观赏这艘大船进港；太平洋控险号在近一个月前，展开1万8000公里的返航澳洲之旅。

自「红宝石公主号」（Ruby Princess）游轮爆出COVID-19疫情，导致数百人确诊和28人染疫死亡后，当局从2020年3月起禁止国际游轮进入澳洲水域。

过去这段时间，英国P&O渡轮公司旗下的太平洋探险号和另外2艘游轮大多停泊在赛普勒斯（Cyprus）海岸，等待澳洲解除这项禁令，但因为连续几波COVID-19疫情，禁令解除的时间也跟着延后。

P&O公司发言人高登（Lyndsey Gordon）告诉法新社说，澳洲邮轮航程预订量已接近疫情前的水准。

他说：「我们现在预见2022年至2023年夏季游轮季节，（航程预订量）可望恢复到近正常水准。」

根据国际游轮协会（Cruise Lines International Association），疫情前约有350艘游轮载着逾60万旅客游览澳洲，为澳洲经济带来52亿澳元（约新台币1137亿元）观光产值。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP